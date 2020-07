Exclusief Renault Clio Life aanbod bij Auto Indumij: Nu voor € 16.290 rijklaar

(Advertorial) – Koop tot 31 juli een nieuwe Renault Clio TCe 100 Life uit voorraad bij Auto Indumij en profiteer van maximaal voordeel. Zo rijd je deze zomer nog in jouw nieuwe Renault Clio Life van Auto Indumij!



Clio Life: snel leverbaar en scherper geprijsd dan ooit tevoren!



Wil je snel wegrijden met jouw nieuwe Renault Clio en profiteren van een compleet uitgevoerde variant? Kies dan voor het exclusieve Renault Clio Life aanbod van Auto Indumij. Tijdelijk leverbaar vanaf € 16.290 rijklaar en direct uit voorraad leverbaar. Dat is dus maar liefst € 1.200,- voordeel! Meer weten. Bekijk de Renault Clio Life actie op de speciale Clio Life actiepagina van Auto Indumij.



Complete Life uitvoering met Airco



Standaard is de Clio Life uitgerust met koele airconditioning, Full LED Pure Vision koplampen, LED achterlichten en een keur aan rijhulpsystemen zoals Lane Keep Assist en Traffic Sign Recognition.



Best verkochte auto in mei 2020



De nieuwe Renault Clio geniet grote belangstelling. In de maand mei was de Renault Clio de bestverkochte auto in Europa! Niet voor niets kozen veel klanten voor de complete uitrusting en de uitzonderlijk goede rijeigenschappen van de nieuwe Renault Clio!



Zuinige TCe 100 turbobenzinemotor



De Renault Clio Life is standaard voorzien van de sterke TCe 100 turbobenzinemotor. Zoals de naam al zegt levert deze motor maar liefst 100 pk en door de aanwezigheid van de turbo worden deze pk’s zeer soepel en comfortabel naar het asfalt vervoerd. De motor is compleet nieuw ontworpen en zorgt voor rust in het interieur en zeer gunstige verbruikscijfers.



Tijdelijk voor slechts 16.290 euro of 269 euro per maand met private lease



Koop je nu een Renault Clio Life uit de Auto Indumij voorraad? Dan betaal je slechts € 16.290,-. Kies je voor het populaire private lease, waarbij je naast het tanken alleen een vast maandbedrag betaalt? Dan rijd je al een Clio Life vanaf slechts € 269,- per maand. Bekijk de acties op www.ikwileenclio.nl/privelease.php



Alleen bij Auto Indumij



Deze Clio Life actie is alleen beschikbaar bij Auto Indumij. De Renault dealer met 8 vestigingen in Zuid-Holland en West-Brabant. Kijk voor een Auto Indumij vestiging bij jou in de buurt op Renault-Indumij.nl.



Tijdelijk profiteer je bij Auto Indumij ook van extra hoge inruilprijzen!

Je vindt Auto Indumij Oosterhout aan de Boedingen 19 in Oosterhout en Auto Indumij Etten-Leur aan de Ecustraat 5 in Etten-Leur.

Het Indumij team heeft alle voorzorgsmaatregelen getroffen om jouw bezoek optimaal veilig te kunnen laten verlopen.