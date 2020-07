Bredase horeca en gemeente doen oproep: 'Blijf je aan de coronamaatregelen houden'

BREDA - De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente doen een oproep. Ze vragen alle inwoners van de stad om de coronamaatregelen serieus te blijven nemen. "Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat de besmettingen weer toenemen."

Een aantal weken op rij bleven de besmettingscijfers dalen, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat de besmettingen weer toenemen. "Een stijging lag ook in de lijn der verwacht, want door de versoepelingen komen we weer vaker in contact met elkaar", laat de gemeente weten. "Maar het drukt ons wel met de neus op de feiten. Het virus is niet weg. En dus is het noodzakelijk om de nog geldende regels ook echt na te blijven leven."

De Bredase Koninklijke Horeca Nederland en gemeente Breda roepen de bezoekers van de binnenstad dan ook op om de geldende corona-maatregelen echt serieus te nemen en te blijven opvolgen. “Enerzijds is het begrijpelijk dat de aandacht voor de regels verslapt", aldus burgemeester Paul Depla. "Het is lastig om, nu alles weer bijna als vanouds gaat aanvoelen, je toch steeds 24/7 bewust te zijn van die maatregelen. Ik ervaar dat zelf ook. Ook ik vergeet soms het belang van het afstand houden. Aan de andere kant gelden de maatregelen nog steeds en dat is niet zonder reden. Het virus is er nog steeds. De nieuwe besmettingen laten dat zien. We zullen ons daarom echt aan de regels moeten blijven houden. We hebben met z’n allen zo hard ons best gedaan om de besmettingscijfers omlaag te krijgen, om de IC’s weer vrij te maken. Dat is ons gezamenlijk gelukt, maar dat betekent niet dat we nu van corona verlost zijn. We moeten dit virus serieus blijven nemen. En ons gezond verstand blijven gebruiken. Zodat we zelf niet ziek worden, maar ook anderen niet besmetten. Want je wil toch niet op je geweten hebben dat je de oorzaak bent dat je moeder in het ziekenhuis of je opa op de IC terecht is gekomen?”

Horeca

De Bredase horeca heeft inmiddels een manier gevonden waarop gezelligheid toch samengaat met het naleven van de geldende regels. Maar geeft ook aan dat het soms lastig is om de gasten erop te blijven wijzen dat we nog steeds leven met het coronavirus in ons midden. Vooral als de avond vordert en de alcohol vloeit worden de grenzen losser en de afstanden tussen de mensen op straat kleiner. “Het laatste wat we willen is dat een avondje in de stad eindigt in een quarantaine van een volledig gezin of een heel studentenhuis", aldus Johan de Vos (KHN). "Of het sluiten van de horeca. Wees daarom verstandig, neem je verantwoordelijkheid en blijf de afstand van 1,5 meter zoveel mogelijk in acht houden. Zo helpen de gasten de ondernemers het beste en kunnen we met z’n allen blijven genieten van deze versoepelingen. Ga elkaar nu niet knuffelen of zoenen. Val elkaar niet om de nek op straat. Ik zie het keer op keer gebeuren. Het risico is te groot en het is gewoon niet slim.”