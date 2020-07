Burgemeester Depla neemt eerste exemplaar van bijzonder shirt Singelloop 2020 in ontvangst

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanochtend op het stadskantoor het eerste shirt van de Singelloop 2020 in ontvangst genomen. Het shirt, ontworpen door Bredanaar Johan van der Schoof, heeft als thema 'Run2Remember' en refereert aan de bijzondere tijd waarin we leven.

De Bredase Singelloop is dit jaar anders dan anders. Bij zo'n bijzondere editie hoort dan ook een bijzonder shirt. Daarom is Bredanaar Johan van der Schoof aan de slag gegaan met een ontwerp. Het shirt heeft ook een toepasselijk thema gekregen, namelijk 'Run2Remember'. Het refereert aan het jaar waarin de wereld te maken had en heeft met het coronavirus. Het eerste exemplaar van dit bijzondere shirt mocht burgemeester Paul Depla vrijdagochtend in ontvangst nemen op het stadskantoor in Breda.

Tekst gaat verder na foto.

Burgemeester Paul Depla neemt het eerste shirt van de Singelloop in ontvangst - WESLEY VAN DER LINDE

Het grote hart symboliseert het shirt het hart wat de Singelloop heeft voor Breda. Daarnaast laat het zien dat alle mensen en sporters er voor elkaar zijn en elkaar steunen. "Ook staat het hart voor de Bredase Singelloop, waarin het parcours en de wegen de bloedaderen zijn. De jaartallen verwijzen naar de 35e verjaardag van de organiserende stichting", aldus de organisatie op hun site.

Stichting De Vrienden van Amphia is dit jaar gekozen als goede doel. Met elk verkocht shirt wordt 5 euro bijgedragen aan het Amphia. Het shirt kan direct bij de inschrijving besteld worden voor slechts 15 euro. Het shirt is van 100% polyester met goed ademende eigenschappen en is verkrijgbaar in dames en heren pasvorm. De shirts kunnen vanaf half september worden opgehaald bij Run 2 Day.