MOOIWERK organiseert in september vrijwilligersmarkt: 'Organisaties en Bredanaars aan elkaar verbinden'

BREDA - MOOIWERK gaat dit jaar maar liefst een week lang potentiële vrijwilligers verbinden aan organisaties, verenigingen en buurt-/wijkinitiatieven. Net als andere jaren vindt de vrijwilligersmarkt gewoon plaats, maar dan coronaproof. Organisaties die opzoek zijn naar vrijwilligers kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Tijdens de Vrijwillgersweek, die in september plaatsvindt, wordt er extra aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk. Daarmee hoopt MOOIWERK meer Bredanaar te motiveren om op zoek te gaan naar een passende organisatie. Dat is dan ook het voordeel van de markt. Daar worden Bredanaars en organisaties met elkaar in verbinding gebracht. Telefonisch, fysiek en online worden geïnteresseerden te woord gestaan. Via een korte kennismaking en bijbehorend advies, worden ze in contact gebracht met passend vrijwilligerswerk.

MOOIWERK wil natuurlijk zo'n groot mogelijke diversiteit aan vrijwilligerswerk tonen. Daarom worden alle Bredase vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en buurt-/wijkinitiatieven opgeroepen zich aan te melden voor de markt. Deelname aan de Vrijwilligersweek is gratis en levert de organisaties daarnaast meer bekendheid op. Daarnaast kunnen deze organisaties advies krijgen over welke vrijwilligers bij hen passen. Daarnaast worden er de komende weken workshops voor hen georganiseerd.