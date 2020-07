Piet Buijtels tijdelijk aangesteld als secretaris en algemeen directeur Gemeente Breda

BREDA - Piet Buijtels gaat per 1 september aan de slag als interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de Gemeente Breda. Eerder deze maand werd bekend dat de huidige gemeentesecretaris, Cees Vermeer, Breda verlaat. Na de zomervakantie wordt er gezocht naar een permanente vervanger.

Piet Buijtels heeft een ruime ervaring als gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. De laatste 7 jaar, tot zijn pensioen in 2019, was hij in deze functie actief in Maastricht. Daarnaast had hij ook nog diverse functies bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door een interim-secretaris aan te stellen, kan het college en de organisatie op volle sterkte blijven functioneren. Na de zomervakantie start de gemeente met de zoektocht naar een permanente vervanger voor Cees Vermeer.

Eerder deze maand maakte gemeentesecretaris Cees Vermeer bekend na vijf jaar afscheid te nemen van Breda. In zijn nieuwe baan zal Cees Vermeer verantwoordelijkheid dragen voor taken op het gebied van publieke gezondheid (GGD), onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling voor de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zal hij als bestuurslid van de Veiligheidsregio sturing geven aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen. "Cees heeft eenheid gebracht in de directie en rust gebracht in de organisatie. Hij trad niet op de voorgrond maar had wel het overzicht. In tijden van crisis was Cees op zijn best. Ook tijdens de recente corona crisis zagen we dat hij in staat was overzicht en rust te bewaren", aldus wethouder Boaz Adank.