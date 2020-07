Handhaving en horeca attenderen ‘stappers’ op coronamaatregelen: ‘Het is lastig, maar wel belangrijk’

BREDA - Handhaving Breda heeft samen met horecaondernemers afgelopen nacht in het uitgaansgebied veel 'stappers' moeten attenderen op de 1,5 metermaatregel. Dat plaatsen zij op Instagram. De politie en handhaving worden ingeschakeld als adviezen herhaaldelijk niet worden opgevolgd.

In het uitgaansgebied geven horecaondernemers en gastheren aanwijzingen aan het publiek wanneer de 1,5 meterregel niet voldoende wordt nageleefd. Als deze aanwijzingen herhaaldelijk niet worden opgevolgd, dan worden de politie en handhaving ingeschakeld. De handhavers begrijpen wel dat de aandacht voor de regels verslapt. "Het is lastig om, nu alles weer bijna als vanouds gaat aanvoelen, je toch steeds 24/7 bewust te zijn van die maatregelen", plaatsen zij op Instagram.

Toch benadrukt handhaving dat de maatregelen wel echt nog gelden. "Het virus is er nog steeds. We hebben met z’n allen zo hard ons best gedaan om de besmettingscijfers omlaag te krijgen, om de IC’s weer vrij te maken. Dat is ons gezamenlijk gelukt, maar dat betekent niet dat we nu van corona verlost zijn", legt handhaving Breda uit. "We moeten dit virus serieus blijven nemen. En ons gezond verstand blijven gebruiken. Zodat we zelf niet ziek worden, maar ook anderen niet besmetten. Want niemand wil toch op zijn geweten hebben dat je de reden blijkt te zijn geweest dat je ouders of grootouders in het ziekenhuis of op de IC terecht komen?"