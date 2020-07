Na regen komt zonneschijn: Tropische dagen op komst

BREDA - Vandaag was het redelijk grauw en regende het regelmatig. Maar eind van deze week staan ons weer tropische dagen te wachten. Vrijdag en zaterdag is voor het eerst deze zomervakantie een serieuze kans op een tropische dag met regionaal 30 graden. De hitte is waarschijnlijk wel van korte duur en dat typeert deze ‘Hollandse’ zomer wel.

Vanaf donderdag wordt snikhete lucht uit Spanje richting Nederland geblazen en daardoor loopt de temperatuur in de aanloop naar het weekend flink op. Vrijdag en zaterdag worden de heetste dagen met in het oosten en zuiden kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer. De kans dat de grens van 30 graden ergens in Nederland overschreden wordt is op dit moment zo’n 65%. Het weerbeeld laat daarbij veel zonneschijn zien. Heerlijk weer dus om in, op of aan het water te zijn.

Hoe heet het precies wordt is nu nog onzeker en hangt van twee dingen af. Ten eerste is van belang hoe noordelijk de heetste lucht precies komt. In het zuidwesten en midden van Frankrijk kan het vrijdag bijvoorbeeld ruim 40 graden worden. Zo heet zal het bij ons niet worden, maar wanneer de heetste lucht ons weet te bereiken zit een 35’er er wel in. Tegelijkertijd speelt ook mee hoe snel de afkoeling precies komt. In de loop van zaterdag en op zondag kan namelijk al een verkoelende zeewind opsteken en daarbij stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui.

Tropische dagen

De laatste keer dat het tropisch warm werd, is alweer ruim een maand geleden toen sprake was van een regionale hittegolf. Op 26 juni steeg het kwik op veel plaatsen in het zuiden en midden naar 30-32 graden. In Hoek van Holland was het die dag het heetst met 32,3 graden en dat is ook de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe.