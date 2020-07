Aantal coronabesmettingen neemt opnieuw toe: 1329 nieuwe gevallen

BREDA - Het aantal personen dat afgelopen week positief getest is op het coronavirus is opnieuw toegenomen. Er gaat om 1329 personen. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Vorige week waarschuwden de voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's inwoners nog met een 'wake-up call' voor de verspreiding van het virus.

De besmettingen met het coronavirus nemen na weken van afname weer toe. Deze week gaat het om 342 meldingen meer dan de week ervoor. Ook zijn er in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat zijn er vier meer dan vorige week. En er zijn negen COVID-19 patiënten als overleden gemeld, twee meer dan in de week er voor.

De cijfers zijn onheilspellend. Vorige week nog sloegen de voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant nog de handen ineen voor een 'wake-up call' aan de inwoners. "De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen", lieten zij toen weten. "De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle."

Zij roepen Brabanders op hun gezond verstand te gebruiken en zich aan de volgende regels te houden:

- Hou 1,5 meter afstand, behalve als je jonger dan 18 bent of een huishouden vormt

- Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Wacht thuis op de uitslag: afhankelijk van de uitslag kun je daarna boodschappen of een terrasje pakken

- Testen, testen, testen: "We kunnen het niet vaak genoeg zeggen."

- Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog

- Blijf de handen wassen

Testen

Wat positief is, is dat het aantal mensen dat zich laat testen toeneemt. In de teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder.