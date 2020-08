Triest: Inbraak bij kinderboerderij de Sik kost landgeit Grietje het leven

BREDA - Een trieste situatie bij Kinderboerderij de Sik aan de Kesterendreef. Daar werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Eén van de landgeiten, Grietje, overleefde die inbraak niet. Twee jonge lammetjes blijven daardoor zonder moeder achter.

De inbrekers sloegen hun slag bij Kinderboerderij de Sik in de nacht van maandag op dinsdag. Diverse spullen zijn vernield en gestolen. "De kinderboerderij die draait op vrijwilligers en donaties heeft hierdoor weer een flinke klap opgelopen. Erg jammer", laat de kinderboerderij via hun Facebook-pagina weten.

Maar wat nog veel erger is dan de vernielingen, is het overlijden van landgeit Grietje. Zij overleefde het nachtelijke bezoek van de inbrekers niet. "De veearts heeft het ernstige vermoeden dat dit gekomen is door stress door vreemden in het weiland. Waarschijnlijk door opjagen of voeren is de geit in shock geraakt en gestorven." Grietje was moeder van twee jonge lammetjes, die nu alleen overblijven.

"We hopen dat de daders zich diep schamen en hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen", laat de Sik weten. Ook vrienden van de (waarschijnlijk jonge) daders mogen dit tuig negeren en duidelijk maken dat inbraak met dood door schuld echt niet kan."

Heb je iets verdachts gezien bij kinderboerderij de Sik in de nacht van 27 op 28 juli? Neemt contact op met de politie via 0800-8844.