Win-winsituatie: De gladiolen van Theo zorgen voor een glimlach bij ouderen in Breda

BREDA - “Jullie hebben vandaag iemand heel blij gemaakt", roept een bewoonster van verzorgingscentrum Ruitersbos naar Thibaud van der Steen van 'Breda Maakt Mij Blij'. Deze organisatie deelde namelijk afgelopen dinsdag 11.000 gedoneerde gladiolen uit bij verschillende verzorgingstehuizen in Breda. “Ik word hier heel vrolijk van", lacht initiatiefnemer Thibaud.

Met een bus vol gladiolen rijdt Thibaud langs verschillende verzorgingstehuis in Breda, gladiolen die eigenlijk bedoeld waren voor de Nijmeegse Vierdaagse. Doordat dit grote evenement werd afgelast, raakte De Gelderse bloemenkweker Theo in de problemen. “300.000 gladiolen van zijn boerderij waren gedoemd vernietigd te worden. Daarom besloten wij Theo te helpen”, legt Thibaud uit. 'Breda Maakt Mij Blij' begon met een reddingsactie waarbij Bredanaars deze gladiolen online konden kopen en ophalen bij verschillende punten.

Daarnaast konden Bredanaars bij hun aankoop ook bloemen doneren aan de verzorgingstehuizen in Breda. "In totaal hebben we nu meer dan 11.000 gladiolen voor de ouderen in Breda. Wij vinden het belangrijk om deze mensen even in het zonnetje te zetten in deze tijd. Zo maken wij boer Theo, Bredanaars en onze ouderen blij", vertelt Thibaud trots terwijl hij bakken met gladiolen uit zijn bus haalt bij verzorgingstehuis De Leystroom.

Tekst gaat verder onder de foto.



Thibaud van der Steen probeert een lach op de gezichten van de ouderen te bezorgen - Camiel Beekers

Blij verrast komen verzorgers en ouderen naar buiten. “Ik kom gratis bloemen brengen", roept Thibaud terwijl hij de gladiolen op een kar legt. Het zijn er namelijk te veel om te tillen voor de verzorgers. "Dit is toch prachtig", vertelt activiteitenbegeleidster Amy. "Bloemen maken iedereen blij en zeker ook onze ouderen. Ze vinden het fijn dat iemand aan ze denkt. Er zijn zoveel mooie initiatieven in Breda voor onze ouderen en dit erbij is dan ook prachtig. Ik kan dit alleen maar waarderen.”

“Deze gladiolen krijgen een mooi plekje in mijn appartement”, vertelt bewoonster Ans (73) van verzorgingstehuis Ruitersbos vrolijk. "Mijn buurvrouw zei dat ze nog een mooi vaasje had, daar zet ik ze in en dan ga ik ervan genieten". Zelf heeft ze nog nooit de vierdaagse gelopen. "Ik niet, maar mijn broers wel, want die zaten in de marine. Maar ik vind dit een geweldige actie. Dit kan iedereen hier goed gebruiken en zo wordt de kweker ook nog geholpen."

Tekst gaat verder onder de foto.



Ans heeft nog nooit de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar is alsnog blij met haar gladiolen. - Camiel Beekers

"Daar doen we het ook echt voor", vertelt Thibaud. "Wij willen positiviteit en vrolijkheid brengen in deze gekke tijd.” Dat was ook de insteek die hij twee maanden geleden had toen hij dit project begon samen met een aantal vrienden. "Wij zitten allemaal in de evenementenbranche. Door de coronacrisis hebben wij zelf ook meer tijd en zien wij dat steeds meer ondernemers in de problemen komen. Samen met het platform 'Breda Maakt Mij Blij' wilden wij hier iets aan doen."

Wat begon als een grapje aan de keukentafel is nu gegroeid tot een succes, volgens Thibaud. "Nu rijden we met vrachtwagens vol bloemen rond". Dit doet hij samen met zijn compagnon Frank Haagen nu ook in andere steden. “Het is zo leuk om dit te doen en bloemen te verspreiden. Dit is iets wat wij echt willen doorzetten.” Daarom is de organisatie op zoek naar telers en producenten die getroffen zijn door de coronacrisis. "Wij willen ze graag helpen met het verkopen van hun mooie producten en ze mogen ons via social media benaderen, want dit maakt iedereen vrolijk. Zo maakt letterlijk Breda ook ons blij", lacht Thibaud.

Breda Maakt Mij Blij zal nog een keer gladiolen verkopen. Voor meer informatie kun je Facebook en Instagram in de gaten houden.