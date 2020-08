Weerbericht Breda: 'Veel zon en vrijdag kans op lokaal 35 graden'

BREDA - De zonnebrillen en strandlakens kunnen vandaag en morgen weer uit de kast gehaald worden. Er is namelijk veel zon met hoge temperaturen op komst. Dat meldt Weeronline.

Vandaag worden zonliefhebbers op hun wenken bediend. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het 25-27 graden. Wie naar het strand rijdt, gaat wat meer koelte tegemoet. Daar is het met 24 graden net iets minder warm.



Houd je van tropisch strandweer, dan moet je vrijdag naar de kust trekken. Met een aflandige wind wordt het ook aan de kust tropisch. Met deze temperaturen is het zeewater van 19 à 20 graden lekker koel. In Breda wordt het een stuk heter. Volgens de meteorologen van Weeronline loopt de temperatuur in het binnenland op tot lokaal maar liefst 35 graden.

De dagen erna komt het kwik niet meer tot dergelijke extreme hoogtes. Zaterdag wordt het in Breda naar verwachting zo'n 26 graden en zondag 'slechts' 22.