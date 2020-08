Project C wil niet als enige legaal wiet telen: 149 aanvragen ingediend

BREDA - Project C is één van de bedrijven die de legale wietteelt voor het wietexperiment op zich wil nemen. Maar Project C is zeker niet de enige. De overheid heeft maar liefst 149 aanvragen binnen gekregen. Daarvan worden er maximaal 10 uitgekozen.

Van 1 juli tot en met 28 juli 2020 konden aspirant telers hun aanvraag indienen bij de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid. Hiervoor hebben de telers diverse documenten moeten invullen, waaronder plannen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen.

Naast de toetsing op volledigheid en inhoudelijke beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaats naar de aangemelde telers. Ook worden de burgemeesters in de gemeenten waar de aspirant telers zich willen vestigen, gevraagd te adviseren over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid.

Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien telers begin 2021 aan te wijzen. Of Project C dus daadwerkelijk aan de slag kan met het experiment, moet dus nog geen blijken.

Aandelen

Project C, waar Bredanaar Peter Schouten één van de initiatiefnemers van is, laat mensen investeren in de legale wietteelt. Geïnteresseerden kunnen vanaf 500 euro aandelen kopen in het bedrijf. Wanneer Project C geen vergunning krijgt, hoeven de aandelen uiteraard niet betaald te worden.