Carrièreswitch door coronacrisis: Bart Damen rijdt dagelijks rond met zijn eigen 'IJscobart'

BREDA - Bij freelance eventmanager en -tekenaar Bart Damen viel de ene na de andere opdracht weg door de coronacrisis. Maar stilzitten, dat kan hij niet. Daarom maakte hij een 'carrièreswitch'. Sinds kort rijdt hij dagelijks met zijn ijscowagen door Breda om iedereen te voorzien van een koude versnapering.

Freelance eventmanager en -tekenaar Bart Damen had een jaar vol mooie opdrachten voor zich. Totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. De ene na de andere opdracht viel weg, waardoor in mum van tijd zijn agenda leeg was. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nadat hij van de eerste schrik bekomen was, ging hij van start met iets compleets anders. "Ik miste de interactie die ik normaal dagelijks met mijn opdrachtgevers en collega's had. Door het mooie weer in die periode was er snel een nieuw idee geboren: ijs verkopen."

Dus trok de ondernemer de stoute schoenen aan en kocht een bus, die hij verbouwde tot ijscowagen. Het ijs koopt hij in bij vrienden die een ijsboerderij hebben in Teteringen. Zo voorziet Damen sinds kort met acht verschillende smaken ijs mensen in en rond Breda van een koude versnapering. "De horeca was toen ik met dit idee kwam nog dicht. Niemand kon ergens naartoe, dus ik dacht 'dan ga ik wel naar de mensen toe met ijs'."

Dat bevalt de Bredanaar goed. "De blije kinderen die al van ver aan komen rennen en het gezellige praatje maken dat mijn zomer er toch nog beter en leuker uitziet dan ik een paar maanden geleden dacht. Dit zorgt voor positieve energie, welke ik, eerlijk is eerlijk, een beetje was kwijtgeraakt." De 'IJscobart' blijkt een regelrecht succes. De ijsverkoper wordt inmiddels gevraagd om langs te komen op buurtfeesten, straatbarbecues, bij scholen of bij bedrijven die wat extra's willen doen voor hun personeel in deze bijzondere tijd.

Voorlopig is Damen nog wel in zijn ijscowagen te vinden. "Mijn idee was om na corona mijn normale werk weer op te pakken. Het is echter wel de vraag hoe lang het nog gaat duren dus ik denk dat ik nog wel even in de ijswagen te vinden ben. Mits het goed weer blijft natuurlijk.."