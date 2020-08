Belgen vanaf vandaag niet meer welkom bij de Galderse Meren

BREDA - De gemeente Breda gaat vanaf vandaag Belgen weren bij de Galderse Meren. Onze zuiderburen zijn niet meer welkom om verkoeling te komen zoeken. Dit omdat in de provincie Antwerpen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen Code Oranje geldt.

Sinds dinsdag geldt ‘code oranje’ voor de provincie Antwerpen. Dit betekent dat niet-noodzakelijke reizen sterk worden afgeraden. Inwoners van de provincie Antwerpen wordt sterk ontraden naar Nederland te gaan voor bijvoorbeeld boodschappen, winkelen, café-bezoek of gezelligheidstripjes. Dat geldt dus ook voor een bezoek aan de Galderse Meren. Bij alle toegangswegen tot de Galderse Meren vinden vanaf 31 juli controles plaats. Mensen uit de provincie Antwerpen worden teruggestuurd en gegevens van deze mensen worden doorgegeven aan de Koninklijke Marechaussee.

Stijgend aantal besmettingen in Breda

Ook in Breda neemt het aantal besmettingen langzaam toe. Dat betekent dat we alert moeten zijn en de maatregelen strak na moeten leven. Paul Depla: “Het virus is nog steeds onder ons en als we nu gaan verslappen kan dat een grotere toename van besmettingen veroorzaken. Dat is het laatste wat we willen.”

Drukte

Het is de afgelopen maanden vaak te druk geweest bij de Galderse Meren. Alle toegangswegen werden dan afgesloten. Vanwege de 1,5 meter regel is het aantal mensen dat op hete dagen bij het water terecht kan beperkt. "Of het nu de Galderse Meren of andere mooie plekjes in Breda zijn, drukke plekken bezoeken is nog steeds geen goed idee. Dus maak vooraf een plan en bezoek eens een ander plekje dan je gewend bent", adviseert de gemeente Breda.

Kijk hier voor inspiratie:

• Wandelen, fietsen of proeven in Brabant: https://www.visitbrabant.com/nl

• Gezellige uitjes in Breda en omgeving: https://www.welkominbreda.nl/

• De leukste activiteiten voor jeugd van 6 tot 18 jaar: http://www.summervibesbreda.nl/

• Veilig zwemwater https://www.zwemwater.nl/

Ben je toch van plan om naar de Galderse Meren of de binnenstad te gaan? Check de drukte voordat je op pad gaat. Gebruik de druktemeter van de Galderse Meren en stuur een app naar 06 -11 70 90 15 of die van de binnenstad via 06 - 11 77 80 60.