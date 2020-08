Vliegtuigbom Prinsenbeek wordt vandaag tot ontploffing gebracht: Kijk mee via livestream

BREDA - In de polder Weimeren in Prinsenbeek is op 21 juli een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die wordt vandaag door de EOD tot ontploffing gebracht. Dat bijzondere moment wordt gefilmd en is te volgen via een livestream.

De vliegtuigbom is hoogstwaarschijnlijk in gevechten tijdens de Bredase bezetting in Weimeren terecht gekomen en ligt dus al 75 jaar verstopt in de polder. Het explosief vormt geen direct gevaar voor de omgeving, maar kan niet worden verplaatst. Daarom brengt de EOD de bom vrijdagmiddag 31 juli ter plekke gecontroleerd tot ontploffing.

Je kunt deze ontsteking vanaf 13.45 live op veilige afstand volgen via een Facebook-livestream van de gemeente Breda. Die vind je op de Facebook-pagina van de gemeente.

Ontploffing

Om tijdens de ontploffing de impact te verkleinen, wordt de bom bedekt met 1000 m3 zand (ongeveer 7 meter hoog). Ook wordt de veengrond rondom de bom afgegraven en opgevuld met zand. Hierdoor ontstaan er tijdens de ontploffing alleen voelbare trillingen in de directe omgeving met een straal van maximaal 450 meter. De voorbereidingen voor de gecontroleerde ontploffing startten vorige week woensdag.