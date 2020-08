Handhaving redt hondje uit snikhete auto bij Galderse Meren

BREDA - Handhaving heeft bij de Galderse Meren een hondje uit een auto gered. Omdat de eigenaar nergens te bekennen was, hebben de handhavers het raam van de auto ingeslagen om het dier te bevrijden. Het hondje is naar het asiel gebracht.

Het was gisteren rond 15.00 uur toen handhaving van de beveiligers van de Galderse Meren doorkreeg dat er een hondje was gevonden in een auto. Het was op dat moment ruim 29 graden. In een auto is het bij dergelijke temperaturen na 10 minuten al zo'n 40 graden, en na een half uur zelfs 48 graden.

Handhaving ging meteen ter plaatse en zag dat het hondje het zwaar had. Het dier was flink aan het hijgen. In overleg met Staatsbosbeheer en de politie heeft handhaving de ruit van de auto kapot geslagen om het dier te redden.

Het hondje is uit de auto gehaald en naar het dierenasiel gebracht. Staatsbosbeheer maakt een proces verbaal op voor de eigenaar, op basis van de wet van dierenbescherming.