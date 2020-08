Breda zucht onder extreme hitte: Nog nooit was het zo warm op 31 juli

BREDA - Bredanaars zoeken vandaag massaal verkoeling, aangezien het kwik zal oplopen tot ruim 34 graden. Eén van de meeste populaire plekken om af te koelen is zonder twijfel de Galderse Meren. Daar werd de maximale capaciteit al voor het middaguur bereikt. De toegangswegen zijn afgesloten.

Dat Bredanaars op zoek zijn naar plekken om af te koelen, is niet zo gek. Nog nooit werd het in Nederland op 31 juli warmer dan dan 34,2 graden die vanmiddag al zijn aangetikt in Maastricht. En Breda loopt niet ver achter. In Breda is het al 33 graden, en de komende uren zal het kwik nog verder stijgen. Daarmee komt er een extreem heet einde aan de relatief koele maand juli.

Wie wil afkoelen wordt door de gemeente verwezen naar de Asterdplas en de Kuil. Bij de Galderse Meren kun je namelijk niet meer terecht. Al voor het middaguur lag het daar vol. De toegangswegen zijn afgesloten. Ook zwembad Wolfslaar heeft het maximale aantal bezoekers bereikt.

De gemeente Breda informeert inwoners actief naar manieren om de hete dagen door te komen zonder de drukte op te zoeken. Zo worden inwoners doorverwezen naar visitbrabant.com/nl voor fiets- en wandelroutes, naar https://www.welkominbreda.nl/ voor uitjes en naar https://www.zwemwater.nl/ voor een actuele kaart met plekken waar je veilig kan zwemmen.

Galderse Meren

Bij de Galderse Meren is het de afgelopen periode regelmatig zo druk geweest dat de toegangswegen moesten worden afgesloten. De Meren zijn vaak ook populair bij Belgen, maar die zijn er sinds vandaag niet meer welkom. De provincie Antwerpen is een oranje gebied vanwege het aantal coronabesmettingen, en daarom worden Belgen vanaf vandaag geweerd bij de Galderse Meren.