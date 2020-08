Singelloop doet mee met de sokkentrend: Singelloop Breda City Sockss

BREDA - Het is een heuse trend te noemen: Breda sokken. Na onder andere de Kielegat sokken, Ginneken Sokken, Brady City Socks en natuurlijk de BredaVandaag sokken komt nu ook de Singelloop met zijn eigen sokken: De Singelloop Breda City Sockss 2020. Met de aanschaf van deze sokken steunt de koper het goede doel. Daarom zijn de eerste exemplaren overhandigd aan Peter van der Velden, voorzitter van de Vrienden van Amphia.

De sokken worden verzorgd door een jong Bredaas bedrijf City Sockss. Het bedrijf is opgericht in 2019 door twee Bredase ondernemers, ontstaan vanuit de passie voor hun eigen stad. Dankzij deze passie kwam het idee om de rijke geschiedenis van grote steden of wijken vorm te geven op sokken. "De monumentale gebouwen die op City Sockss zichtbaar zijn, vormen de skyline en zijn het uithangbord van de stad of wijk." vertelt Rob Kooijman, één van de oprichters van het bedrijf. "Wij stimuleren mensen om hun trots over Breda te delen met een unieke sok van premium kwaliteit. Hoe gaaf is dat?!"

Vanuit deze gedachte bracht André Boersma, supermarktmanager Albert Heijn Valkeniersplein, het jonge bedrijf en de Bredase Singelloop samen.

Het Run2Remember logo van het Singelloop shirt bleek prima te vertalen. En niet alleen qua ontwerp, maar ook de bijdrage aan het goede doel. "Van elk verkocht paar Singelloop Breda City Sockss gaat een bedrag van € 0,50 naar het goede doel van 2020: Stichting Vrienden van Amphia. Daarmee dragen City Sockss en Albert Heijn ook bij aan de realisatie van de SmartWall voor de orthopedie patiënten," juicht bestuurslid Ramon Tax het initiatief toe.

Ook Peter van der Velden is blij met initiatief. "Allereerst is het een bijzonder mooi ontwerp vol met fraaie details. Maar ook het gebaar dat met de verkoop van deze prachtige sokken een bijdrage aan het goede doel voor dit jaar wordt geleverd."

Uiteraard staat Peter van der Velden dit jaar ook aan de start van de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken. Wekelijks traint hij met zijn loopvrienden van de groep ’55 voor 5' en uiteraard maken de Vrienden van Amphia ook binnen het ziekenhuis veel reclame voor deelname aan deze editie. “Het lijkt me een prachtig gezicht om straks al die mensen te zien lopen met het fraaie Run2Remember loopshirt én deze sokken. Voor het goede doel. Een bijzonder mooi gebaar.”





De 'Singelloop Breda City Sockss' zijn vanaf maandag 17 augustus aanstaande exclusief verkrijgbaar bij deze 15 winkels. Deze premium kwaliteit sokken zijn verpakt in een speciaal ontwikkelde luxe geschenkverpakking en kosten € 9,95 per paar. Van elk verkocht paar wordt € 0,50 afgedragen aan het goede doel.