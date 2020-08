Popup Terras Breda gaat door, maar zonder programma

BREDA - Er is een streep gezet door de terrasconcerten bij het Popup Terras Breda bij de Mezz. Dit vanwege de oproep die de KHN gisteren deed Het terras blijft wel open, maar dan zonder programma.

Op 30 juli riep Koninklijke Horeca Nederland Breda op om alle evenementen te staken voor de komende vier weken door het oplopende aantal besmettingen. Dit om verdere beperkingen of een nieuwe sluiting van de gehele horeca in Breda te voorkomen. "Na intensief overleg met de horeca partners van Popup Terras Breda is besloten om per direct de terrasconcerten te schrappen", laat de organisatie van het popup terras was.

Het terras blijft geopend op vrijdag en zaterdag vanaf 15.00 uur en op zondag vanaf 13.00 uur voor een hapje en drankje. Kijk voor meer informatie op www.popupterrasbreda.nl.

Samenwerking

Het Popup Terras Breda is een samenwerking tussen MEZZ, Koninklijke Horeca Nederland, Bar Le Petit, The Tosti Club en Nouveau van Ham. Het volledig corona-proof ingerichte terras heeft een uitgebreid assortiment aan bieren, wijn, gin-tonics, smoothies en heerlijke borrelplanken.