Niemand mag meer zwemmen bij Asterdplas: monsters genomen van water

BREDA - De Asterdplas in de Haagse Beemden is sinds gisteravond dicht voor zwemmers. Er zijn monsters van het water genomen. Morgen zou er meer duidelijkheid over de situatie moeten komen.

Het water van de Asterdplas werd zaterdagavond plotseling afgesloten voor zwemmers. De politie heeft monsters van het water genomen. Handhaving en de Reddingsbrigade waren gisteravond eveneens ter plaatse. Ook vandaag kunnen bezoekers geen gebruik maken van het zwemwater. Daarnaast mag er niet gevaren worden. Wel is het toegestaan om op de grasstroken rond de Asterdplas te zitten.

In de buurt wordt gespeculeerd over een mogelijke drugsdumping. Deze zou het water hebben aangetast. Dat is volgens de gemeente niet zo. "Zaterdagmiddag is geconstateerd dat het water van de Asterdplas op een locatie dichtbij het strandje troebel is. Uit voorzorg is dit deel van het water bij het strand afgezet met rood/wit lint en zijn zwemmers verzocht niet meer in het water te gaan. In de loop van de middag en avond is de troebele waas verder over de Asterdplas uitgewaaierd."

Waterschap Brabantse Delta onderzoekt de watermonsters in het laboratorium. Het is nog niet bekend wanneer het resultaat er is. Een beveiligingsbedrijf en de reddingsbrigade informeren bezoekers en houden toezicht.



De Asterdplas is momenteel afgesloten. - Foto: Wesley van der Linde