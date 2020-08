Op pad met een deelauto? Vier nieuwe Greenwheels geplaatst in Breda

BREDA - Er zijn vier nieuwe Greenwheels auto’s geplaatst in Breda. Daarmee komt het totaal aantal van de rode deelauto's in Breda op twaalf. De deelauto’s zijn voor iedereen beschikbaar met een rijbewijs en zijn een aanvulling voor mensen die af en toe een auto nodig hebben.

De deelauto’s zijn te vinden in de buurten Breda Oost, Noord, Ypelaar en Fellenoord. Er is gekozen voor vier Volkswagen Ups. Het totale aantal deelauto’s van Greenwheels in Breda komt daarmee op twaalf te staan.

Auto’s van Greenwheels staan op een vaste parkeerplaats, herkenbaar aan een speciaal bord voor autodelen. Een deelauto betaal je in principe alleen bij gebruik. Iedereen met een rijbewijs kan zich aanmelden bij Greenwheels via de website. Voor de auto is geen sleutel nodig, hij wordt geopend met een app of OV-kaart. Wie een gratis abonnement heeft, betaald voor de auto 7,50 euro per uur en zo'n 50 euro voor een dag.



Met het plaatsen van de deelauto’s zet de gemeente een stap naar een meer duurzaam mobiliteitsbeleid. De impact van deelauto’s op steden is aanzienlijk, stelt Greenwheels. Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat voor elke deelauto die op straat geplaatst wordt, gemiddeld elf particuliere auto’s verdwijnen. Deelauto gebruikers rijden bovendien gemiddeld bijna tweeduizend kilometer minder per jaar omdat ze beter nadenken over mobiliteit wanneer ze op pad gaan. Ze fietsen vaker en kiezen sneller voor openbaar vervoer.

Andrew Berkhout, directeur Greenwheels: “De vraag om meer deelauto’s is groot. Deelvervoer wordt steeds meer de standaardoplossing om van A naar B te reizen, naast het openbaar vervoer en de fiets. Een mooie ontwikkeling om steden leefbaarder te maken en stilstand van auto’s terug te nemen. We zijn dan ook blij dat Breda gekozen heeft voor nog meer deelauto’s voor iedereen.”