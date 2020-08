Nog één keer de bloemetjes buiten zetten: Haal je gladiolen op bij de B-side van NAC

BREDA - Al 150.000 gladiolen vonden hun weg van de Gelderse Boer Theo naar Bredanaars. Het initiatief Breda Maakt Mij Blij verkocht de bloemen niet alleen, ze bezorgden ook 11.000 gedoneerde bossen gladiolen bij verzorgingshuizen in en rond Breda. Op 8 augustus kun je nog één keer deze actie steunen, en wel op de meest Bredase plek van allemaal: de B-side van het NAC Stadion.

Toen de Nijmeegse Vierdaagse werd afgezegd, zat boer Theo met 300.000 gladiolen in zijn maag. Initiatiefnemers Thibaud van der Steen en Frank Haagen (XXL Events) konden dat niet laten gebeuren. Ze trommelden heel Breda op om boer Theo te helpen. Dat is aardig gelukt!

In juli werden er in totaal 150.000 gladiolen besteld, opgehaald én gedoneerd. Bij elke bestelling kon je er namelijk voor kiezen ook een bosje te doneren aan een oudere in Breda en omstreken. Op 28 juli werden er 11.000 gedoneerde bossen bezorgd bij 12 verschillende verzorgingstehuizen in en rond Breda.

Nog een keer de bloemetjes buitenzetten

Op 8 augustus brengt boer Theo nog een keer zijn gladiolen naar Breda. Aan de B-side van het NAC Stadion kun je dan je bestelde bossen ophalen. Een bosje gladiolen van 10 stengels kost 3 euro. Wil je (ook) een bosje doneren aan de oudjes van Breda? Ook dat kan. De bezorging wordt wederom geregeld door Breda Maakt Mij Blij.

Bestellen en/of doneren kan online via https://pos.cmtickets.com/helpboertheo-nac/step1.