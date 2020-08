Na regen komt zonneschijn: Hittegolf is in aantocht

BREDA - Vandaag is het grauw en regenachtig in Breda. Maar na regen komt zonneschijn. Vanaf woensdag breekt een periode aan met zonnig en heet zomerweer. En vanaf donderdag is de kans groot dat het kwik boven de 30 graden uit komt.



Woensdag is het met 23 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg al flink zomers. Er is een mix van wolken en zon en op de meeste plaatsen blijft het droog.Op donderdag wordt het in het westen en noorden zomers warm, en in de zuidoostelijke helft van het land is sprake van tropische hitte met 30-32 graden.



De kans is groot dat het hete zomerweer, met landinwaarts maxima van 30 graden en meer, tot in het weekend aanhoudt. In het zuidoosten kan het opnieuw 35 graden worden. Vanaf maandag 10 augustus neemt de onzekerheid in de verwachting toe. Er is kans op een overgang naar koeler weer met buien, maar het droge hete zomerweer kan ook nog langer aanhouden.



Grote kans op hittegolf

De kans dat het hete weer een hittegolf oplevert is circa 90% voor Brabant, Limburg, de Achterhoek en Gelderland. De kans dat het in De Bilt tot een hittegolf komt is circa 60%. Deze hittegolf start op woensdag en moet ten minste aanhouden tot en met zondag.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan.