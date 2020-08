NAC opent de deuren voor de jeugd tijdens Kids Open Dag

BREDA - NAC organiseert op 5 augustus in het kader van SummerviBes een speciale kindereditie van de open dag. Tijdens deze heuse Kids Open Dag biedt NAC jonge supporters van 6 tot en met 18 jaar de kans een kijkje te nemen in het Rat Verlegh Stadion.

Deze speciale editie van de open dag is te vergelijken met een normale open dag met activiteiten in en rondom het stadion. Er wordt een interactieve speurtocht gehouden waarbij de jonge NAC-supporters toegang krijgen tot unieke locaties in het Rat Verlegh Stadion, zoals de kleedkamers, de spelerstunnel en het veld. Daarnaast kan deelgenomen worden aan verschillende (sport)activiteiten. Zo zijn alle opblaasbare NAC attracties beschikbaar voor de voetballiefhebbers, staat er een obstakelbaan en kan deelgenomen worden aan een workshop kickbockxen. Ook kunnen kinderen en jongeren - onder begeleiding van de supportersgroeperingen - aan de slag met het maken van spandoeken en zwaaivlaggen.

De dag is verdeeld in twee groepen. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar van harte welkom in het Rat Verlegh Stadion. Van 13.00 tot 15.00 uur stelt NAC haar deur open voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

Kinderen die niet in gelegenheid zijn om zelfstandig naar het stadion te komen, kunnen door hun ouders/verzorgers afgezet worden via de drive-/walk through op P1. Deelnemers worden bij de drive-/walk through direct aan een begeleider gekoppeld die de jonge supporters de gehele middag onder zijn/haar hoede neemt. Ook het ophalen van de kinderen gebeurt via deze speciale drive-/walk through. De begeleider zorgt dat de kinderen op de eindtijd weer bij de drive-/walk through zijn.

Meedoen kan door aan te melden via www.summervibesbreda.nl.