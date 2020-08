Wat wordt de nieuwe invulling van de Koepel?

BREDA - De Koepel krijgt een nieuwe invulling. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het complex verkopen, en Breda wil dat inwoners via een online enquête meedenken over de toekomst van het pand. "Rond de Koepel zelf ligt een uitgestrekt complex te wachten op een nieuwe invulling. Breda wil hier stedelijke topkwaliteit combineren met maatschappelijke waarde. De deuren gaan open, we geven de Koepel terug aan de stad”, stelt wethouder Paul de Beer.

Het complex is van het Rijksvastgoedbedrijf die het gaat verkopen. Afspraak is dat de stad en de gemeenteraad veel ruimte en invloed hebben op de innovatieve invulling ervan. De invulling moet uniek zijn, stelt de gemeente Breda. Het moet iets toevoegen aan de stad en passen bij het Verhaal van Breda: Grenzeloos, Groen en Gastvrij. In de Nota van Uitgangspunten schetst de gemeente de context voor een transformatie van het Koepelcomplex.

Enquête

Vanaf maandag 3 augustus kan de stad online meedenken via een enquête over de toekomst van het Koepelcomplex. De resultaten worden meegenomen in een consultatie op dinsdag 1 september die plaatsvindt in de vorm van een spel: Play the Koepel genaamd. Wie meedoet met de enquête, kan zich opgeven voor dit spel. Aan het spel doen ontwikkelaars, publieke partijen, inwoners, omwonenden, woningcorporaties en investeerders mee maar ook bedrijven uit de technologische hoek en de creatieve sector. Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot.

Play the Koepel

Play the Koepel is een spel dat speciaal voor het Koepelcomplex is ontworpen. Deelnemers gaan op een interactieve manier daadwerkelijk bouwen met ‘elementen’ aan een mogelijke toekomstige invulling van het Koepelcomplex. Tijdens het spel komen verschillende belangen en componenten van gebiedsontwikkeling op dit unieke en historische deel van de stad aan bod. Het spel wordt op 1 september drie keer gespeeld, in de ochtend, middag en avond. Ook jongeren denken mee over de toekomstige invulling. Het Newman College / Technasium en het Stedelijk Gymnasium doen met een aantal klassen mee aan het jongerenspel. Ook dat is op dinsdag 1 september, op het Koepelcomplex.

Planning

Na 1 september worden resultaten van de enquête en het spel verwerkt in de Nota van Uitgangspunten. De gemeenteraad stelt vervolgens de nota vast. Daarna kan het Rijksvastgoedbedrijf een tender (aanbesteding) ( uitschrijven voor geïnteresseerde marktpartijen. Dat doet zij op Biedboek.nl, met de Bredase nota als onderlegger voor de toekomstige aankoop en ontwikkeling van het complex.