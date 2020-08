Ongeval met twee auto's op Lage Kant in Breda

BREDA - Twee auto's zijn vanmiddag rond 15.45 uur gebotst op de Lage Kant in Breda. De impact was flink, en de schade is fors.

Het ongeval gebeurde in de bocht op de Lage Kant in Brabantpark. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Mogelijk nam een van de bestuurders de bocht te krap.

Politie en ambulance waren snel ter plaatse. De straat was vanwege het ongeval tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De schade aan beide wagens is flink. De inzittenden raakten niet gewond. De auto's zullen door een berger worden getakeld.



Wesley van der LInde