NAC legt verdediger Moreno Rutten vast voor drie jaar

BREDA - NAC heeft een overeenkomst bereikt met Moreno Rutten voor de duur van drie jaar. De verdediger speelde afgelopen seizoen voor FC Crotone, uitkomend in de Serie B. Afgelopen mei liet Moreno zijn contract ontbinden, waardoor hij transfervrij werd.

Moreno speelde vijf jaar in de jeugd van Willem II, alvorens hij in 2008 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Na vier seizoenen Feyenoord, maakte hij de overstap naar FC Den Bosch. Hier maakte hij op 19-jarige leeftijd zijn debuut. Na drie seizoenen te hebben gespeeld bij de Bosschenaren, maakte hij de overstap naar VVV-Venlo.

In Venlo maakte hij kennis met huidig hoofdtrainer van NAC: Maurice Steijn, destijds trainer bij VVV. Onder leiding van Maurice Steijn wisten de Venlonaren, met Moreno Rutten kampioen te worden in de Eerste Divisie. Na vijf jaar VVV-Venlo koos de rechtsback voor een avontuur in Italië. In juli 2019 tekende hij een contract bij FC Crotone, uitkomend in de Serie B. In mei van dit jaar liet hij zijn contract ontbinden.

Maurice Steijn: ‘’Ik ben erg blij dat we Moreno kunnen toevoegen aan de selectie. Hij is een multifunctionele speler, die zowel links- als rechtsback kan spelen. Maar hij is ook op het middenveld inzetbaar. Hij weet hoe het is om in de Eerste Divisie te spelen en om kampioen te worden. Daarnaast heeft hij de nodige Eredivisiewedstrijden gespeeld. Hij neemt dus een heel wat ervaring met zich mee.’’



Moreno Rutten: ''Onlangs werd ik gebeld door Maurice Steijn of ik interesse had om naar NAC te komen. NAC is een fantastische club. Ik kom zelf uit Brabant, dus ik ken NAC goed. Ik heb met Anthony Lurling gespeeld en heb bij zijn afscheidswedstrijd mogen spelen in het stadion, dat heeft wel een beetje de doorslag gegeven. Ik ben een moderne back die graag opkomt, maar kan ook op het middenveld spelen. Ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen en aan de slag te gaan.''