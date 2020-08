Een nieuwe teststraat in Breda? Het Minervum heeft er wel plek voor

BREDA - Het verdwijnen van de coronateststraat in Breda houdt de gemoederen bezig. Per 1 september zal de teststraat bij het NAC-Stadion stoppen vanwege de start van het voetbalseizoen. Nieuwe testlocaties worden geopend in Raamsdonksveer en Etten-Leur. Maar de lokale politiek wil graag dat de 180.000 inwoners van Breda in hun eigen gemeente getest kunnen worden, en zoekt daarom naar nieuwe locatie. Het Minervum biedt zich aan.

Per 1 september verdwijnt de teststraat uit Breda. Dan start het voetbalseizoen weer, en heeft NAC het terrein zelf nodig. De GGD is daarom op zoek gegaan naar nieuwe, geschikte locaties. Die vond de GGD in Roosendaal, Etten-Leur en Raamsdonksveer. Aan die locaties zitten veel eisen, legt de GGD uit. "De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto’s doorheen rijden."

Dat er geen nieuwe locatie in Breda is gevonden noemde de lokale politiek 'onvoorstelbaar'. Veel partijen stelden vragen over de situatie aan het college en willen dat er een testlocatie in de gemeente blijft bestaan. Zo legde Inge Verdaasdonk van de SP uit: "Omdat het onwenselijk is dat mensen met klachten gebruik gaan maken van het openbaar vervoer door de provincie heen of met derden een geruime tijd in een auto gaan zitten om maar bij een teststraat te kunnen komen zou er altijd een locatie in de buurt moeten zijn, dus een testlocatie in Breda zien wij als noodzaak."

Ook Breda'97 zoekt actief mee naar een oplossing. Fractievoorzitter Peter Vissers denkt er een gevonden te hebben: Het Minervum biedt zich aan. "Op het Minervum ligt naast de farmaceutische groothandel NASSAUFARMA BV een terrein dat eigendom is van de gemeente. Dat is goed bereikbaar", laat Eric Boon van Nassaufarma weten. "Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van onze bedrijfsruimte mocht dat nodig zijn. Ik kan daar wel tijdelijk wat ruimte vrijmaken als dat moment. Want in een tent is ook wat armoedig in de winter." Het terrein werd eerder gebruikt tijdens de bouw van Breepark, maar is inmiddels leeg.

Vissers en Boon hebben het idee weggelegd bij burgemeester Depla en wethouder Adank.