'Personeelslid Bredase jeugdgevangenis besmet met coronavirus'

BREDA - Een personeelslids van Den Hey-Acker in Breda is positief getest op het coronavirus. Diverse gedetineerden en collega's worden daarom getest. Een gevangene die symptomen heeft is apart gezet. Dat meldt Omroep Brabant.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigd de berichtgeving aan Omroep Brabant. Zij benadrukken dat het niet gaat om een corona-uitbraak. De besmetting van het personeelslid en de symptomen van de gevangene zouden niet met elkaar in verband staan. Tests en contactonderzoek moeten meer duidelijkheid bieden.

De Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker kwam twee maanden geleden nog groot in het nieuws toen er sprake zou zijn van een 'acute situatie' waarbij geen contact kon worden gelegd met één van de werknemers. Meerdere eenheden van de politie én speciale arrestatieteams werden toen vanuit heel Nederland ingeschakeld om de situatie te beëindigen. Over wat daar precies is voorgevallen, wilde de DJI niets kwijt.