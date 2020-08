Brabantse Delta waarschuwt: Ga zuinig om met water

BREDA - Juli was een relatief natte maand waarin er 60 mm regen viel. Dat lijkt misschien veel, maar het is zeker niet genoeg waarschuwt het waterschap. Want door de warmte en de felle zon is er die maand ook 91 mm water verdampt uit de grond. En de komende warme dagen helpen daar niet bij. Het neerslagtekort gemiddeld over Nederland loopt de komende week op tot circa 250 mm. Hiermee behoort het groeiseizoen van 2020 tot de droogste 5% sinds het begin van de metingen in 1906.

Het neerslagtekort wordt bepaald over het groeiseizoen en dit start op 1 april. Het is de berekende verdamping min de gevallen neerslag verspreid over het land. Deze waarde geeft een goede indicatie hoe droog of nat het groeiseizoen is. Verspreid over het land zijn er flinke verschillen in het neerslagtekort.

In West-Brabant viel er in de maand juli ongeveer 60mm regen. "Dat is best veel voor de zomer, denk je misschien. Maar door de warme dagen en de felle zon is er ook ruim 91 mm water verdampt uit de grond. Nog veel meer dus!", stelt waterschap Brabantse Delta.

Het neerslagtekort is daardoor verder toegenomen en de droogte blijft aanhouden. "Zeker met de warme dagen in het vooruitzicht, is het dus belangrijk om zuinig om te gaan met het water."

Brabantse Delta heeft tips voor je om je tuin watervriendelijk in te richten: https://www.brabantsedelta.nl/tuintips Zo’n tuin zorgt voor verkoeling op warme dagen. En bij flinke regenbuien helpt een groene tuin wateroverlast te verminderen omdat het water in de grond kan zakken