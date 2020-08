Na ruim een maand weer een persconferentie: 'Mogelijk nieuwe maatregelen'

BREDA - Na ruim een maand 'stilte' gaan premier Mark Rutte en minister de Jonge donderdag weer een persconferentie houden. Ze zullen de bevolking bijpraten over de huidige stand van zake omtrent het coronavirus.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zullen ze "de algemene situatie duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.” Aanleiding hiervoor lijkt het toenemende aantal besmettingen te zijn. Zo zijn er afgelopen week 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Ook procentueel ten opzichte van het aantal afgenomen testen is er een stijging te zien. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. Wel zijn de verschillen regionaal groot. Zo is de stijging vooral te zien in de regio's Amsterdam en Rotterdam.

Het is ruim een maand geleden dat Rutte en de Jonge de bevolking direct toespraken. De laatste corona-persconferentie was op 24 juni.

De persconferentie is donderdag om 19.00 uur te zien op de NPO en live te volgen via de NOS.