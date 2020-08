Verwarde man steekt fiets in brand in de Olivier van Noortstraat



BREDA - Een verward persoon heeft dinsdagavond rond 22.00 een fiets in brand gestoken op de stoep in de Olivier van Noortstraat. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.

De man had verschillende brandbare spullen op de fiets gegooid en hem vervolgens in brand gestoken op de stoep van de Olivier van Noortstraat in de Heuvel. De brandweer kwam snel ter plaatse toen de melding van de brand binnen kwam en had de brand snel onder controle.

De politie kwam ook ter plaatse en sprak met de dader. Wat er vervolgens is gebeurd met de man, is niet bekend.