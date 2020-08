Geen botsauto's en suikerspinnen: Kermissen Ulvenhout en Ginneken gaan niet door

BREDA/ULVENHOUT - De kermissen van Ulvenhout en het Ginneken gaan niet door. Dat maakt de gemeente Breda vandaag bekend. De twee kermissen worden altijd gehouden in augustus, maar dat is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. "Een teleurstelling voor iedereen die hier ieder jaar naar uit kijkt; voor alle bezoekers maar ook voor de kermisexploitanten", laat de gemeente weten.

"Om ervoor te zorgen het coronavirus in te dammen worden allerlei maatregelen getroffen; op de werkvloer, in het openbaar vervoer, in de horeca, overal. Dit doen we zodat we toch zo veel mogelijk van onze vrijheden kunnen genieten. In een aantal gevallen is het zo lastig om aanpassingen te doen dat besloten wordt iets te sluiten of af te gelasten. Dit geldt nu ook voor de kermissen in het Ginneken en Ulvenhout. Hoe teleurstellend ook maar de gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers staat voorop", laat de gemeente weten.

Daarnaast speelt een rol dat het niet haalbaar is gebleken de vergunningaanvraag voor de twee kermissen juridisch goed te laten verlopen. Vanaf 1 juli werd door de overheid bekend gemaakt dat kermissen weer door mochten gaan. De tijd tussen 1 juli en augustus bleek te kort voor een goede aanvraag. Voor de kermissen die dit najaar gepland staan in Bavel, Princenhage, Prinsenbeek en op het Chassé terrein zijn de vergunningaanvragen ingediend. Op een later moment wordt bepaald of deze evenementen een vergunning krijgen. De ontwikkelingen van het coronavirus en de dan geldende maatregelen worden in de afweging meegenomen.

In 2019 kondigde de gemeente nog aan te werken aan de toekomst van de Bredase kermissen waarbij alles draait om kwaliteit en beleving. Met zes speerpunten wil Breda kermissen klaar maken voor de toekomst: de kermis is van en voor de stad, de kermis heeft een open karakter, er is randprogrammering met een lokale samenwerking, we wisselen ervaring uit met Tilburg, we spreken nieuwe doelgroepen aan en doen aan event marketing. In de volgende edities blijven dit de uitgangspunten.