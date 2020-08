Asterdplas is weer open: 'Geen blauwalg of chemicaliën in de Asterdplas'

BREDA - Het onderzoek van Brabantse Delta naar de waterkwaliteit van de Asterdplas is afgerond. Er zijn geen blauwalg of chemicaliën aantroffen in de monsters. Ook de omgevingsdienst en GGD zien geen reden meer om de plas dicht te houden. De Asterdplas is daarom vanmiddag weer open gegaan.

De waterkwaliteit van de Asterdplas is in orde. Dat blijkt uit onderzoek van Brabantse Delta. "We hebben geen blauwalg, metalen of chemicaliën aangetroffen in de watermonsters", bevestigt een woordvoerder vanochtend. De positieve resultaten zijn vanochtend gecommuniceerd met de gemeente Breda.

De bal lag op dat moment bij de omgevingsdienst en de GGD. Ook zij hebben groen licht gegeven. "De Asterdplas is dus weer open", stelt een woordvoerder van de gemeente. De woordvoerder benadrukt dat de kwaliteit van het zwemwater constant gemonitord blijft worden om de veiligheid van de zwemmers te kunnen waarborgen.

Monsters

Afgelopen zaterdagmiddag werd de Asterdplas gedeeltelijk afgesloten omdat een deel van het water troebel was. In de loop van de dag verspreidde de troebele waas zich verder over het water en werd de gehele Asterdplas afgezet. Sindsdien mocht er niet meer gezwommen worden en worden ook mensen met een bootje geweerd.

De timing van het gedwongen sluiten van de Asterdplas was erg ongelukkig. De Asterdplas is een belangrijke plek voor verkoeling voor veel Bredanaars en dé plek waar de gemeente Breda naar doorverwijst wanneer de Galderse Meren vol zijn.

Zie jij iets verdachts tijdens het zwemmen, of vertrouw je de waterkwaliteit niet? Meld het dan via de zwemwatertelefoon: 073 6808 058