Breda voor Iedereen vindt verdwijnen van teststraat 'onaanvaardbaar'

BREDA - Platform 'Breda voor Iedereen' is geschrokken van de berichten over het verdwijnen van de coronateststraat. Het verdwijnen van deze teststraat is volgens hen voor mensen met een beperking 'onaanvaardbaar'. Daarom schreef het platform een open brief het bestuur en directie van de GGD West Brabant, het College van Burgemeester en Wethouders in Breda en de gemeenteraad.

'Onaanvaardbaar'

Breda voor Iedereen komt op voor de belangen van mensen met een beperking in Breda. "Wij zijn geschrokken van de berichten over het verdwijnen van de teststraat voor corona uit Breda en doen een dringend beroep u daar nog eens goed over na te denken", aldus Breda voor Iedereen in de open brief. "De huidige teststraat bij het NAC stadion is verre van ideaal voor mensen met een beperking, mensen die normaliter aangewezen zijn op openbaar vervoer of een rollator, rolstoel of blindengeleidehond. Maar het verdwijnen van een teststraat in deze stad naar omliggende gemeenten is voor deze mensen volstrekt onaanvaardbaar."





Het platform vindt het verdwijnen zo kwalijk omdat niet iedereen een auto rijdt of autovervoer ter beschikking heeft. "Wij vinden dat ook in Breda zelf, zo nodig via mobiele teams of kleinschaliger teststraten, de mogelijkheden om zich te laten testen aanwezig moeten blijven", aldus het platform. "Wij hebben de indruk dat bij alle criteria waar u rekening mee wilt houden de bereikbaarheid voor mensen met beperkingen, oud of jong, geen rol heeft gespeeld en dat verwachten we niet van de GGD. Ook de gemeente zal hierin mee moeten denken: een goed bereikbare teststraat in Breda lijkt ons van een hoger belang dan het vasthouden aan bestaande parkeervoorzieningen of evenementenlocaties."