Bredase derby uitverkocht, maar liefhebbers kunnen NAC-Baronie via livestream volgen

BREDA - Vanavond staat er voor NAC een Bredase derby op het programma. De club neemt het op tegen VV Baronie. Kaarten zijn uitverkocht, maar liefhebbers kunnen het via een livestream volgen.

Op het trainingscomplex in Zundert zal NAC het om vanavond 18:30 uur opnemen tegen V.V. Baronie. Er zijn 200 supporters welkom bij deze wedstrijd. Die kaarten zijn dan ook allemaal vergeven. Maar dat betekent niet dat de wedstrijd voor de andere liefhebbers niet te volgen is.

Via een livestream is de wedstrijd te volgen. Het commentaar bij de wedstrijd zal verzorgd worden door 076Radio.

