Breda geniet van hitte, Asterdplas na dagen weer open

BREDA - Een ijsje bij het Nassaumonument in het Valkenberg, chillen met je vrienden in de schaduw onder een boom of zonnen aan de Asterdplas of Galderse Meren. Donderdagmiddag nam Breda het ervan. Het werd tropisch warm in de stad.

De temperatuur kon donderdag oplopen tot rond de dertig graden. En daar genoten veel Bredanaars volop van. Massaal trokken zij naar de Bredase meren en/of plassen. Om daar een heerlijk verkoelende duik te nemen.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Asterdplas

Gelukkig voor alle zonaanbidders werd gisteren bekend dat de Asterdplas weer open mocht. De plas moest een aantal dagen dicht, omdat het water erg troebel kleurde. De Asterdplas werd afgezet en er mocht niet meer gezwommen worden. Het onderzoek dat Brabantse Delta instelde naar de waterkwaliteit werd gisteren afgerond. Er zijn geen blauwalg of chemicaliën aantroffen in de monsters. Ook de omgevingsdienst en GGD zagen geen reden meer om de plas dicht te houden.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE