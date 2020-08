NAC wint oefenwedstrijd tegen Baronie met 0-1

BREDA - NAC speelde woensdagavond op het trainingscomplex in Zundert tegen VV Baronie. Siereveld bezorgde jeugdig NAC de winst met een late treffer. De wedstrijd was via een livestream te volgen.

In de eerste helft was NAC voetballend de bovenliggende partij. NAC kwam tot meerdere kansen, maar écht serieuze zaten daar niet bij. Dat kwam door het solide verdedigen van Baronie. De twee Bredase ploegen gingen de rust in met de brilstand.

De tweede helft had NAC het moeilijk. Baronie wist de verdediging, net als in de eerste helft, compact te houden en zette veel druk. Daardoor had NAC moeite om tot kansen te komen. Het eerste schot van de tweede helft aan de kant van NAC kwam dan ook pas na 70 minuten. Maar doelman Vincent Voormans wist deze poging van Dogan te keren.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd was het toch nog raak voor NAC. Pjotr Kestens werd neergehaald op de achterlijn. De vrije trap die daar op volgde werd achter de tweede paal neergelegd door Marwin Reuvers.



Foto: Peter Visser