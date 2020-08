Rutte: 'Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om verspreiding tegen te gaan'

BREDA - Na ruim een maand 'stilte' hielden premier Mark Rutten en minister Hugo de Jonge vanavond weer een persconferentie. Daarin brachten zij het land op de hoogte van de huidige situatie rondom corona. Zo werden er een aantal maatregelen aangescherpt.

"We hoopten op een zorgeloze zomer, maar dat gaat het niet worden", begon Rutte de persconferentie. "Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet om."

"We hebben het virus tussen maart en juni onder controle gekregen, vooral doordat we ons aan maatregelen hielden. En heel veel mensen doen dat gelukkig nog steeds", vertelt Rutte. "Maar wat ons zorgen baart is dat steeds meer mensen dat niet meer doen. En dat zien we in de cijfers terug. Daarom blijven de basisregels essentieel. Dat wil zeggen 1,5 afstand, thuisblijven bij klachten, laten testen bij symptomen, handen stuk wassen, zoveel mogelijk vanuit huis werken en drukte vermeiden."

Volgens de premier vinden de meeste besmettingen momenteel thuis plaats. "Corona is nog niet voorbij, het is geen grap", benadrukt Rutte. Vooral voor de jongeren had de premier een speciale boodschap. "Kom niet in de buurt van mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat risico mag je niet nemen."

Om het aantal besmettingen weer terug te dringen moeten er meer maatregelen komen. "Lokaal en regionaal gaan we steeds meer maatregelen treffen en waar nodig schalen we op naar maatregelen met een landelijk karakter." Hierin gaan burgemeesters een cruciale rol spelen. "Zij kunnen experimenteren men een mondkapjesplicht, het afsluiten van parkeergelegenheden, het invoeren van éénrichtingsverkeer in winkelstraten, het intensiveren van handhaving, het beperkt toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het inperken van openingstijden van horeca en nachtwinkels tot 00.00 uur middernacht."

Er komen twee aanvullende maatregelen voor het hele land. Zo worden de teugels aangetrokken voor de introductieweken. "Universiteiten en Hogescholen organiseren hun activiteiten online. Fysieke activiteiten mogen alleen plaatsvinden in kleine groepen op 1,5 meter afstand en mogen alleen van informatieve aard zijn. Daarnaast geldt voor studentenverenigingen dat er geen werving- en introductieweken mogen plaatsvinden. Geen ontgroeningen dus."

Voor de horeca geldt: "Gasten moeten blijven zitten op hun plek, moeten reserveren en er wordt een checkgesprek gevoerd", verklaarde Rutte. "Gasten wordt aan de voorkant gevraagd hun naam en contactgegevens achter te laten." Daarnaast moeten horeca, musea en pretparken minimaal twee weken dicht als blijkt dat dat daar meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden."

Aantal besmettingen

Aanleiding voor de persconferentie is het toenemende aantal besmettingen. Zo zijn er afgelopen week 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Ook procentueel ten opzichte van het aantal afgenomen testen is er een stijging te zien. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 1,1% in de week van 20 juli naar 2,3% in de week van 27 juli. Wel zijn de verschillen regionaal groot. Zo is de stijging vooral te zien in de regio's Amsterdam en Rotterdam