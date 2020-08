Doorstroming kruispunt Backer en Ruebweg verbeterd door verkeersportaal

BREDA - De doorstroming van de Backer en Ruebweg is de laatste tijd flink verbeterd. Dat komt door het een verkeersportaal.

Het kruispunt op de Backer en Ruebweg -A16 is één van de 100 kruispunten in Breda. En sinds kort is dit het grootste combineerde verkeersportaal met een nieuwe verkeersregelinstallatie, bebording en openbare verlichting. Zo is de doorstroming in Breda weer een stuk verbeterd.

Overtredingen

Afgelopen jaar werden veel bestuurders op de bon geslingerd aan de Backer en Ruebweg. De twee palen bij het kruispunt waren samen in 2019 goed voor zo'n 7000 bekeuringen. De paal die aan de kant staat richting de A16 leverde in totaal ruim 4400 boetes op. 3800 daarvan waren voor te hard rijden, en 565 voor door rood licht rijden. De paal die in de andere richting staat, zorgde voor 2500 boetes. Ook daarvan was het grootste deel voor bestuurders die het gaspedaal te diep induwden. Namelijk 1970 tegenover 545 voor mensen die door rood licht reden