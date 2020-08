Eerste bewoners betrekken gloednieuwe Campus 076 op hoek van Beverweg en Teteringsedijk

BREDA - Afgelopen zaterdag trokken de eerste bewoners in de gloednieuwe Campus 076 op de Hoek van de Beverweg en de Teteringsedijk. Camelot Real Estate heeft daar in samenwerking met Volker Wessels 120 zelfstandige studio's voor studenten gebouwd.

In het najaar van 2018 werden de oude panden op de hoek van de Beverweg en de Teteringsedijk gesloopt, waarna begin 2019 gestart werd met de bouw van het nieuwe studentencomplex. Nu is het dan eindelijk zover. Afgelopen zaterdag betrokken de eerste bewoners hun studio aan de Beverweg. Tijdens de zogeheten inhuizing liep alles naar behoren. "Alles was netjes geregeld. Ik werd welkom geheten door de complexbeheerders, die de belangrijke aspecten in het gebouw lieten zien", vertelt Dennis Franken, derdejaars student Werktuigbouwkunde aan de Avans Hogeschool.

Hij kreeg als eerste de sleutel van zijn nieuwe studio. "De studio ziet er goed uit en is echt tot in de puntjes uitgewerkt. Je kunt zien dat overal aan gedacht is, van de spiegel die op de juiste plek hangt tot de keuken waar een kookplaatje in is verwerkt. Ik ben heel tevreden.” Sommige bewoners maakten zich in eerste instantie nog zorgen over de omgevingsgeluiden gezien de locatie van het pand. Gelukkig heerste er bij de verhuizing vooral positieve verrassing over de goede geluidsisolatie. In de aanloop naar de start van het collegejaar betrekken de overige bewoners hun studio.

Passende woonruimte

Camelot Real Estate ontwikkelde samen met Volker Wessels Campus 076. In het studentencomplex zijn 120 zelfstandige nieuwsbouwstudio's aanwezig, geschikt voor studerende jongeren. De voorzieningen in het gebouw zijn dan ook specifiek gericht op deze doelgroep. Naast gemeubileerde en gestoffeerde studio’s met eigen keuken en badkamer, horen bij het complex ook een lounge/ontmoetingsruimte, een wasserette en een tuin. Ook is er een bewaakte fietsenstalling en de mogelijkheid om parkeerplaatsen te huren.

Door het ontwikkelen van een woonruimte die aansluit op de wensen van studenten, komen de ontwikkelaars tegemoet aan het groeiende tekort aan studentenkamers in grote steden. Bij tekort aan passende woonruimte vestigen studenten zich vaak in eengezinswoningen. Die zijn daardoor dan niet meer beschikbaar voor gezinnen. Met die nieuwe complex hoopt Camelot het probleem iets te verlichten. "Campus 076 Beverweg is een welkome aanvulling in het aanbod van betaalbare en kwalitatieve huisvesting in Breda", aldus Camelot in hun persbericht.

Op 17 september vindt de officiële opening van het complex voor genodigden plaats.