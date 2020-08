Burgemeester Depla over nieuwe bevoegdheden: 'Het biedt gereedschapskisten, maar niet in grensgebied'

BREDA - Gemeentes mogen ook lokaal maatregelen gaan afkondigen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Een keuze waar burgemeester Paul Depla blij mee is. Hij maakt zich echter zorgen over mensen die via de grens vanuit oranje gebieden komen. Daarnaast geeft hij aan in gesprek te willen met jongeren, zodat ook zij 'eigenaar' worden van de oplossing voor de oplopende besmettingen.

Na ruim een maand 'stilte' hielden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gisteravond weer een persconferentie. Daarin brachten zij het land op de hoogte van de huidige situatie rondom corona. Ook werd duidelijk dat burgemeesters een cruciale rol gaan spelen bij de bestrijding van het virus. Gemeentes mogen lokaal en regionaal maatregelen gaan afkondigen.

Een keuze waar Paul Depla, burgemeester van Breda, blij mee is. Dat vertelt hij donderdagavond in Nieuwsuur. "Het besluit van het kabinet zorgt ervoor dat je lokale en regionale burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio gereedschapskisten aanbiedt, waarmee zij zelf gelijk op een lokale situatie kunnen reageren. Brandhaarden kunnen dan snel worden gedoofd", legt Depla in het tv-programma uit. "Dan hoef je niet te wachten op heel Nederland. Ook hoef je niet allemaal gelijkmatige maatregelen te nemen, want de situatie in Breda is anders dan die in Enschede of Groningen."

Grensgebied

Toch maakt de Bredase burgervader zich ook zorgen. In en rond Antwerpen gelden sinds kort strenge regels om een verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Toch komen mensen uit deze omgeving nog naar de Bredase winkelstraten en terrassen. "De gouverneur van Antwerpen heeft gezegd 'Maak alleen noodzakelijke reizen' en de Nederlandse regering zegt 'Als je uit code oranje gebied komt, moet u eigenlijk twee weken in quarantaine'. Toch kunnen de politie en Koninklijke Marechaussee bij de grens niet veel meer dan alleen een goed gesprek met deze mensen voeren. Als zij er dan voor kiezen om toch door te reizen naar Breda, dan kunnen de politie en Marechausse hen niet tegenhouden."

Depla begrijpt wel dat het kabinet zich eerst focust op Schiphol. "Daar is het probleem nog vele malen groter, dus ook alle waardering en respect dat ze nadenken over hoe ze de mensen uit oranje gebieden testen. Toch hoop ik dat er op korte termijn wordt nagedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen uit risicogebieden hier niet naartoe komen. Anders neemt het risico op besmettingen écht toe."

Jongeren

Rutte maakte gisteren twee aanvullende maatregelen voor het hele land bekend. Zo worden de teugels aangetrokken voor de introductieweken en geldt voor de horeca dat gasten moeten blijven zitten op hun plek, moeten reserveren en er een checkgesprek gevoerd wordt. Horeca, musea en pretparken moeten minimaal twee weken dicht als blijkt dat dat daar meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden. Toch moet er volgens Depla ook opgelet worden met de nieuwe maatregelen. "We hebben nogal snel de neiging om als iemand niet luistert het dicht te gooien. Als kroegen eerder dichtgaan, dan gaan jongeren naar huisfeestjes. Die zijn nu een groter probleem wat betreft besmettingen dan het terras. Vanuit het bestrijden van het virus heb ik liever dat mensen langer op het terras zitten, want als je die terrassen gaat sluiten dan gaan die jongeren hun vertier elders zoeken."

Deze jongeren werden daarom gisteren tijdens de persconferentie aangesproken. Burgemeester Paul Depla grijpt terug naar een oproep die de Minister President enige tijd geleden deed. "Hoe kun je jongeren eigenaar van deze crisis, maar vooral ook van de oplossing laten zijn. Dat betekent dat je niet alleen maar moet zeggen 'u moet, u moet'." Daarom wil de Burgervader met jongeren in gesprek. "Eerder zijn we al met ze in gesprek gegaan over wat het betekent en wat de grootste zorgen zijn. Nu gaan we ook echt daadwerkelijk met verschillende groepen in gesprek om te kijken wat ze raakt." Depla geeft aan dat hij niet degene is die dat gesprek gaat voeren. "Ik ben uiteindelijk ook een partij in deze discussie. Dat gesprek moet gebeuren door mensen die een onafhankelijke positie hebben. Hopelijk kunnen jongeren uiteindelijk dan ook echt zeggen 'Die oplossing voor de coronacrisis, die heb ik mee bedacht, daar ben ik ook eigenaar van'. Het is niet hullie, maar iets van ons."

Bekijk de hele aflevering hier.