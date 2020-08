Breda'97 uit zorgen over ventilatiesystemen Bredase scholen: 'Spelen rol bij verspreiding corona'

BREDA - Veel ventilatiesystemen in scholen zijn verouderd, waardoor de luchtkwaliteit niet in orde is. Goede klimaatbehandeling is van groot belang bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Daarom stelt Breda'97 vragen aan het college over de situatie op Bredase scholen.

Deskundigen uitten gisteren in het AD hun zorgen over ventilatiesystemen: vele zijn verouderd en de luchtkwaliteit is niet in orde. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat in zeker een kwart van de Nederlandse scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet goed is. "Dat is zorgelijk. Met corona is juist goede ventilatie van groot belang”, reageert Wim Zeiler, hoogleraar Installaties, tegen AD.

Het is volgens het RIVM nog onduidelijk of de druppeltjes die in de lucht blijven hangen, een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Toch denken steeds meer deskundigen dat dat wél het geval is. Een voorbeeld daarvan is het verpleegtehuis in Maasluis, waar veel besmettingen waren. In het klimaatbehandelingssysteem werden virusdeeltjes aangetroffen, die door het 50% recyclen van de lucht weer het gebouw in geblazen werden.

Middelbare scholen gaan na de zomer weer volledig open zonder dat de leerlingen 1,5 meter afstand hoeven te houden, terwijl juist jongeren nu vaker besmet raken. Daarom is het belangrijk dat de klimaatbehandelingen in gebouwen op maat worden. In Breda wordt de kwaliteit van schoolgebouwen gedelegeerd naar onder andere Breedsaam. Omdat het toch gaat om een gemeentelijke taak stelt Breda'97 vragen aan het college over de situatie in onze stad.

De partij wil graag weten hoe het zit met de kwaliteit van de klimaatbehandelingssystemen in de Bredase scholen. Daarom zien zij hier graag een overzicht van. Ook vraagt Breda'97 zich af of er al een actieplan in werking is gezet om tekortkomingen aan te pakken. Mocht dat nog niet gedaan zijn, dan horen ze graag wanneer dit verwacht kan worden. De partij wijst eveneens op de scholen die noodlokalen gebruiken. 'Zijn deze voorzien van goede systemen?'. Ook vragen de leden zich af of het niet beter is om systemen die niet aan de eisen voldoen uit te zetten en de ventilatie via de ramen te regelen.