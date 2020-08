Bredase Michel met Vattenfall Solar Team gestart met wereldrecordpoging zonneracen

BREDA - Maandenlang bouwden tien studenten van de TU Delft aan solarwagen Nuna Phoenix, voor de eerste deelname van het team aan de American Solar Challenge. Maar het coronavirus zette een dikke streep door de Amerikaanse droom. Het team herpakte zich en besloot te gaan voor een nieuwe uitdaging: het wereldduurrecord zonneracen verbreken. Die poging is vanochtend in alle vroegte van start gegaan.

Tegenslag op tegenslag, zo kun je het afgelopen halfjaar van Michel en zijn teamgenoten van het Vattenfall Solar Team samenvatten in drie woorden. Het team van de TU Delft zou voor het eerst meedoen aan de Amerikaanse Solar Challenge. De tien studenten namen allemaal een tussenjaar om zich in te zetten voor de bouw van de volledig nieuwe zonnewagen met als ultieme droom: met de Nuna Phoenix de Amerikaanse race winnen.

Hun deelname aan Amerikaanse race was dé kans om zich te revancheren in Amerika na dramatische race vorig jaar in Australië, toen de voorganger Nuna X vlak voor de finishlijn afbrandde. Maar het coronavirus stelde de studenten al snel voor beproevingen. Eerst trok de sponsor die hen en de Nuna Phoenix naar Amerika zou vervoeren zich terug. Vanwege de 1,5 meter-maatregel konden ze nog maar met beperkte capaciteit aan de bouw van de wagen werken. En vervolgens kwam het slechtste nieuws: een dikke streep door hun deelname aan de race.

Toch wist het team zich te herpakken en een nieuwe uitdaging aan te gaan: het wereldduurrecord verbreken, op eigen bodem, dat wel. Die poging ging vanochtend in alle vroegte van start. Met het krieken van de dag stond het team gefocust en vol adrenaline klaar in de startblokken. Op het laatste moment werd nog besloten om een half uur later te straten met de recordpoging. Door de stand van de zon en de verwachte bewolking was het gunstiger om later, om 07.00 uur, van start te gaan. "We hopen op het beste", vertelt de Bredase Michel Versteegh. "Het is sowieso al spannend en er mogen zich geen technisch mankementen voordoen. Het wordt nagelbijten tot de laatste seconden."

Dat wereldduurrecord, dat verbreek je niet zomaar. “Het team moet vandaag 294 rondjes en één meter rijden op de testbaan van het RDW in Lelystad om het huidige wereldrecord te verbreken.” Dat record werd in 2017 neergezet door Nuna8S. Ook toen was het een hele zonnige dag. De studenten hebben veel vertrouwen in hun zonneauto en de samenwerking als team. Toch zijn er ook factoren waar de studenten geen invloed op hebben, zoals de bewolking die 's middags verwacht wordt. Daarnaast zijn technische mankementen nooit te voorspellen. “Dus het wordt bloedstollend of we het huidige record gaan verbreken; het is erop of eronder.”

Als alles goed verloopt is vanavond om 19.00 uur de finish.