Vanaf dit weekend verplichte looproute in uitgaanscentrum: 'Kappen met dat verslappen'

BREDA - Vanwege het stijgende aantal corona-besmettingen wordt er extra toegezien om het intensiever naleven van de maatregelen. Daarom heeft de burgemeester vanaf dit weekend in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven een verplichte looproute ingesteld.

Met name onder jongeren tussen de 17 en 30 jaar is een opvallende stijging van het aantal corona-besmettingen te zien ten opzichte van andere leeftijdscategorieën. Langere tijd werd er gedacht dat deze groep minder risico liep om besmet te raken. Het blijkt echter wel degelijk mogelijk. Daarnaast is het risico dat het virus overgedragen wordt aan ouderen en kwetsbare mensen groot.

De boodschap van Rutte tijdens de persconferentie was dan ook duidelijk. De teugels moeten worden aangetrokken, zodat we straks niet weer terug bij af zijn. Ook de Bredase gemeente en horeca maken zich zorgen. Daarom werd eerder al besloten tal van evenementen niet door te laten gaan. Samen zetten de gemeente en horeca nu de schouders eronder. Er wordt sinds dit weekend intensiever toezicht gehouden op het naleven van de regels. Bezoekersstromen worden begeleid en drukte wordt tegengegaan.

Kappen met verslappen

“De oproep is nu echt ‘kappen met dat verslappen’", aldus burgemeester Paul Depla in het persbericht. "Ik snap dat iedereen het liefst het oude leven wil terug wil, dat wil ik ook. Maar helaas is dat nog niet op alle aspecten mogelijk. Aprés ski-achtigefeestjes in de kroeg zitten er voorlopig nog niet in. Dat moeten we accepteren. Maar we kunnen wel weer genieten van elkaars gezelschap en een lekker koud biertje op een van onze mooi terrassen. Zolang we onszelf maar aan die paar simpele regels houden en elkaar daar ook aan blijven houden." De burgemeester begrijpt dat het lastig is. " Laten we toch alsjeblieft weer beter gaan opletten of we die 1,5meter afstand kunnen bewaren. Op straat, op het werk, en thuis. En laten we onze verantwoordelijkheid nemen als we snotteren of grieperig zijn. Blijf dan thuis, vorm geen gevaar voor anderen en ben je er van bewust dat we door laconiek gedrag nog langer in deze ellendige situatie blijven.”

In het uitgaanscentrum (Visserstraat, Havermarkt en Haven) is vanaf dit weekend een verplichte looproute ingesteld. Daarbij wordt net als in de winkelstraten de weg verdeeld in twee helften. Op de route dient 1,5 meter afstand te worden gehouden en is het niet toegestaan om stil te staan. Zoals Rutte aankondigde, moet er vanaf volgende week weer gereserveerd worden voor tafels. Zo wordt contactonderzoek bij een eventuele uitbraak makkelijker. Daarnaast moet iedereen zitten en op 1,5 meter afstand blijven. Hierop controleren zowel horecaondernemers als handhavers.

"Ik roep alle bezoekers van de horeca in Breda op om ons te helpen. We hebben ieders inzet en welwillendheid nodig om op een verantwoorde en veilige manier onze zaken te kunnen laten draaien. We kunnen het gewoonweg niet alleen", zegt Johan de Vos, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Breda. "Laten we alles op alles zetten om ons aan de vrij simpele regels te houden. Kom niet als je klachten heb, was je handen en houdt 1,5 meter afstand. Op die manier kunnen we samen blijven genieten van een bezoek aan de horeca.”