SummerviBes bereidt zich voor op extreem warme week

BREDA - De vierde week van SummerviBes, het zomerprogramma in alle wijken van Breda voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar, was erg warm. Toch hebben ruim 400 kinderen weer genoten van de buiten- en binnenactiviteiten. De activiteiten varieerden van DJ-les, yoga, drummen tot met sneeuw op het Pukplein, de buikglijbaan en het bootje varen.

De komende dagen wordt het extreem warm. De organisatoren kijken per activiteit of het verantwoord is om hem door te laten gaan in verband met de warmte. Op de website worden ouders erop geattendeerd om de kinderen voldoende drinken, de juiste kleding en zonnebrand mee te geven. Toch is er de komende week weer genoeg te doen. Zo is het bijvoorbeeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar mogelijk om te gaan suppen, bootjevaren of mee te doen met de waterspelen van Grote Broer/Grote Zus bij de Asterdplas. Ook kunnen kinderen creatief bezig zijn met schilderen, kleien, stoepkrijten, insectenhuisjes maken, zingen of rappen. Of meedoen met het straatcircus of naar de voorstelling van Joris en de Draak in het theater te gaan. De organisatoren zorgen voor voldoende water en zo mogelijk activiteiten in de schaduw.

Ook jongeren vanaf 13 jaar hoeven zich niet te vervelen, laat de organisatie weten. Zij kunnen bijvoorbeeld kennis maken met Japanse vechtsport of gaan suppen op de Singels. En natuurlijk kunnen ook zij DJ-les volgen of naar de NAC-Academy voor e-sports in combinatie met voetbalvaardigheden gaan.

Speciale dag voor 10- 17 jaar

Donderdag 13 augustus is er een bijzondere dag waar kinderen met tientallen andere jongeren worden uitgedaagd met super games, muziek en bijzondere uitdagingen. "Het gaat vooral om plezier maken met elkaar, nieuwe vrienden maken én jezelf uitdagen. Deze dag is een voorproefje van een gratis vijfdaags kamp voor in de herfstvakantie. Inschrijven kan op de website van SummerviBes Breda."

Nieuwe vakantiestraten

Op 11 augustus opent wethouder Marianne de Bie weer 2 vakantiestraten, om 12.30 uur in de Ahornstraat en om 14.00 uur aan de Thomasberg. Aanmelden voor de vakantiestraat kan ook nog steeds.

Op www.summervibesbreda.nl staat het totaalprogramma met meer informatie over de activiteiten en over de Vakantiestraat. Bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden, waar hulp bij geboden wordt en hoe een straat als Vakantiestraat aangemeld kan worden.