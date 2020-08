Onderlinge afstand verdwijnt even voor ouderen door te dansen: 'De kracht van verbeelding.'

BREDA - Via de telefoon live in contact staan met een danser die voor je woning danst. De afgelopen drie weken maakte ouderen door heel Breda dit mee. De dansgroep ‘Dansnest’ voerde namelijk de unieke voorstelling ‘Dansvisite’ op voor verschillende seniorenflats. “De dansers bellen met de bewoners tijdens het dansen. Hierdoor wordt de onderlinge afstand in deze eenzame tijd iets kleiner”, vertellen de choreografen Neel en Nana.

De warme zaterdagochtend weerhoudt de drie dansers van Dansnest er niet van om voor de laatste keer hun voorstelling op te voeren. Choreografen Nana en Neel zijn bezig met de voorbereidingen voor het optreden voor het seniorencomplex aan de Wildenborgstraat. “Voor veel ouderen zijn hun activiteiten weggevallen en kan deze tijd eenzaam zijn. Wij willen toch voor een stukje afleiding zorgen door dans en een betekenisvol gesprek.”

De gebeurtenis op het veldje voor de flat trekt steeds meer de aandacht van bewoners. Langzaamaan komen opgewekte gezichten achter de oranje luifels en op de balkons tevoorschijn. “Zou u graag met een van de dansers willen bellen?”, roept Neel naar ouderen die staan te kijken op hun balkon. Achteraf legt Neel uit: “Wij als dansgroep dansen in de publieke ruimte en proberen dan interactie met het publiek te vinden. Ondanks corona kunnen wij zo ook die interactie creëren”.



Een bewoonster heeft vanaf haar balkon contact met een van de dansers. - Camiel Beekers

Liggen in het gras

Het optreden begint en de dansers starten hun dans, terwijl ze constant praten met de ouderen via een headset. “Wij willen met dit optreden de afstand verkleinen en samen met de ouderen in beweging komen.” De dansers geven tijdens de dansvoorstelling aan wat ze zien en voelen. Ook vragen ze wat de coronacrisis met de ouderen doet, wanneer ze voor het laatst hebben gedanst of in het gras hebben gelegen.

De dansers vragen de bellers ten dans via de telefoon. “Hoe groot bent u eigenlijk?”, vragen de dansers. Naar aanleiding van de grootte plaatsen ze hun handen wat hoger of lager in de lucht en dan gaan ze met de bewoners “dansen”. “Op het moment dat jij een ander ziet dansen heb je echt het gevoel dat je zelf meedanst. Dat is zo mooi dat dat met verbeelding kan”, vertelt Nana.



"Wanneer heeft u voor het laatst in het gras gelegen?" - Camiel Beekers

Genieten

De twee choreografen hebben de afgelopen weken mooie momenten meegemaakt. “Zo wilde een blinde man de voorstelling bijwonen. Ondanks dat hij niets kon zien, genoot hij wel van de bewegingsgeluiden van de dansers en van de telefoongesprekken.”, vertelt Neel. “Ook was er een vrouw met een terminaal zieke man, die door de coronacrisis amper buiten kwamen. Door onze voorstelling hadden ze weer even wat afleiding en konden ze genieten. Zulke dingen zijn erg mooi om mee te maken”, vult Nana aan.

Aangezien dit het laatste optreden is in Breda, kijken de twee choreografen met een goed gevoel terug op de afgelopen weken. “Wij hadden dit zo drie weken langer kunnen doen. Ik zie nu bij ieder seniorencomplex een mogelijkheid om een optreden op te voeren”, lacht Neel. “Al deze mooie ervaringen gaan we uitwerken en gebruiken ter inspiratie van toekomstige optredens in de publieke ruimte. Wij hebben nu in ieder geval de afstand tussen mensen in deze tijd iets kunnen verkleinen”. De komende weken reist 'Dansvisite' af naar Tilburg.



Het warme weer weerhoudt de dansers er niet van te dansen - Camiel Beekers

Video: Dansnest - Jesse Immanuel Bom