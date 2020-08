Wedstrijd FC Dordrecht - NAC afgelast vanwege coronabesmettingen

BREDA - De oefenwedstrijd FC Dordrecht - NAC is afgelast vanwege twee positieve coronatesten in de selectie van NAC. Dat meldt de club zaterdagavond op haar website. In verband met de resultaten van die testen is ook besloten het trainingskamp in Oudenbosch per direct te beëindigen.

De selectie en staf van NAC ondergaan iedere week, om de gezondheid van eenieder te kunnen waarborgen, een coronatest. In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht werd de gehele selectie en staf opnieuw getest op corona. Uit deze test zijn twee positieve testen teruggekomen. Deze test geeft volgens de club een globale weergave van de waardes. Om te kunnen achterhalen en bepalen hoe hoog of laag de waardes zijn, zijn de positief bevonden personen nogmaals getest.

NAC maakt in verband met de AVG-wetgeving en privacy geen melding welke personen positief bevonden zijn.