Van bierdopjes tot tikkies: Al 20.000 euro voor een rolstoelbus voor Nanne

BREDA - De rolstoelbus voor de 6-jarige Nanne komt steeds dichterbij. De actie is inmiddels halverwege, wat betekent dat er al ruim 20.000 euro is opgehaald. En dat allemaal via het inzamelen van bierdopjes, het ophalen van oud ijzer én via tikkies en donaties van de vele Brabanders die met haar meeleven.

De 6-jarige Nanne van den Broek is meervoudig gehandicapt en heeft dringend een rolstoelbus nodig. Maar zo'n bus, die 40.000 euro kost, wordt niet vergoed. Daarom zijn haar ouders gestart met het inzamelen van bierdopjes, blikjes en oud ijzer om de benodigde 40.000 euro bij elkaar te krijgen. Ook in Breda wordt mee gespaard. Zo kun je je bierdopjes inleveren bij de Aogse Markt.

Het project is er een van de lange adem. Want 40.000 euro ophalen doe je niet in een paar weken tijd. Nanne en haar ouders zijn dan ook enorm blij dat er een belangrijke mijlpaal is bereikt: Er is 20.000 euro opgehaald. En dat betekent dat de actie start aan de 'tweede helft'. Nanne's ouders leggen uit hoe ze ook afgelopen periode weer duizenden euro's binnen kregen. "Wederom ongelooflijk veel oude metalen rijden. Waar we begonnen met enkel donderdag- en vrijdagavond, rijden we inmiddels vijf dagen per week. Ook hebben we donaties en Tikkie(s) mogen ontvangen." Ook zijn er andere acties. Zo is er een kunstveiling gaande waarvan de opbrengst naar de rolstoelbus gaat. Ook staan er diverse spaarpotjes in de winkels/horecagelegenheden en zijn er veel horecagelegenheden die hard meesparen met kroonkurken.

"Ondanks dat we met zijn alle ontzettend hard ons best doen zijn we er nog niet. We spelen immers de tweede helft. We kunnen alle hulp nog altijd ontzettend goed gebruiken", laten de ouders van Nanne weten. "De actie rolstoelbus voor Nanne is niet meer onze actie. Het is de actie van iedereen geworden. Wij zijn met zijn alle Team Nanne!"

Ga voor meer informatie over de actie naar de Facebook-pagina:'https://www.facebook.com/ Rolstoelbus-voor-Nanne- 102676261428968/