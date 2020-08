Toch geen coronabesmettingen bij NAC: 'Hertests zijn negatief'

BREDA - Er zijn toch geen coronabesmettingen bij NAC Breda. Zondag werd een wedstrijd afgelaste vanwege twee positieve tests bij de club. Maar de hertests zijn negatief teruggekomen.

Zondag 9 augustus zou NAC in het Riwal Hoogwerkers Stadion aantreden tegen FC Dordrecht. Deze wedstrijd werd vanwege twee positieve coronatesten bij NAC afgelast. Uit de uitgebreidere hertest, die is afgenomen bij de desbetreffende personen met een positieve test, is nu een negatief testresultaat teruggekomen.

"Na deze hertest lijkt het minder waarschijnlijk dat er besmettingen zijn bij NAC", laat de club weten. "Het monitoren op klachten en mogelijke besmettingen is een continue proces. Zo zal eind deze week, in de aanloop naar het duel tegen ADO Den Haag, opnieuw worden getest."

De selectie van NAC heeft na het trainingskamp in Bosschenhoofd/Oudenbosch nu twee dagen vrijaf. Vanaf woensdag zullen de trainingen, met de volledige selectie, worden hervat in de aanloop naar het duel tegen ADO Den Haag.